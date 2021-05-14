10 років доступу до публічної інформації в цифрах та фактах

Що зроблено за це десятиліття

У травні ми відзначаємо 10-у річницю набрання чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації". Закону, який є лакмусом у діяльності державного апарату на предмет відповідності нормам демократичного світового співтовариства.

Отже, 10 років доступу до публічної інформації у цифрах та фактах в органах виконавчої влади, які нам вдалося впровадити з моменту вступу закону в силу:

Надано відповідей на понад 700 тис. запитів (Секретаріатом Уряду – понад 35 тис.).

● 350 тис. запитів надійшло електронною поштою (найпоширеніший канал);

● 250 тис. – поштою;

● 80 тис. – іншими каналами (особисті прийоми, тощо);

● 8 тис. – телефоном;

● 6 тис. – факсом;

● 470 тис. – запити надійшли від фізичних осіб (найактивніші запитувачі);

● 140 тис. – від юридичних осіб;

● 50 тис. – від представників ЗМІ;

● 40 тис. – від об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

Найбільше запитувачів цікавила інформація:

● 100 тис. – про фізичну особу/правова;

● 70 тис. – статистична;

● 60 тис. – довідково-енциклопедичного характеру.

Забезпечено доступ та відкриття інформації:

● у формі відкритих даних (https://data.gov.ua);

● до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;

● про публічні фінанси (https://spending.gov.ua, https://openbudget.gov.ua, https://proifi.gov.ua);

● з державних реєстрів;

● про бенефіціарних власників (Україна стала першою країною у світі, яка зробила цю інформацію загальнодоступною та приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників компаній);

● до містобудівної документації та геоінформаційних даних (https://pmap.minregion.gov.ua).

Ініційовано:

● приєднання України до Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) (https://eiti.gov.ua);

● впровадження міжнародних стандартів з розкриття інформації Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) (https://portal.costukraine.org);

● прийняття Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Право на доступ до публічної інформації в урядових командах забезпечують:

● 52% – структурні підрозділи у складі відділу/управління/департаменту;

● 33% – визначені відповідальні особи;

● 15% – окремі структурні підрозділи.

Окрема подяка інститутам громадянського суспільства, експертам, міжнародним організаціям, міністерствам та відомствам, колегам Секретаріату Кабміну за взаємодію та партнерство у сфері забезпечення відкритості, прозорості та доступності діяльності Уряду для суспільства.

#ВідкритийУряд #Доступ #UkraineNOW

Роксолана Стадник

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