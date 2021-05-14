10 років доступу до публічної інформації в цифрах та фактах
У травні ми відзначаємо 10-у річницю набрання чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації". Закону, який є лакмусом у діяльності державного апарату на предмет відповідності нормам демократичного світового співтовариства.
Отже, 10 років доступу до публічної інформації у цифрах та фактах в органах виконавчої влади, які нам вдалося впровадити з моменту вступу закону в силу:
Надано відповідей на понад 700 тис. запитів (Секретаріатом Уряду – понад 35 тис.).
● 350 тис. запитів надійшло електронною поштою (найпоширеніший канал);
● 250 тис. – поштою;
● 80 тис. – іншими каналами (особисті прийоми, тощо);
● 8 тис. – телефоном;
● 6 тис. – факсом;
● 470 тис. – запити надійшли від фізичних осіб (найактивніші запитувачі);
● 140 тис. – від юридичних осіб;
● 50 тис. – від представників ЗМІ;
● 40 тис. – від об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
Найбільше запитувачів цікавила інформація:
● 100 тис. – про фізичну особу/правова;
● 70 тис. – статистична;
● 60 тис. – довідково-енциклопедичного характеру.
Забезпечено доступ та відкриття інформації:
● у формі відкритих даних (https://data.gov.ua);
● до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;
● про публічні фінанси (https://spending.gov.ua, https://openbudget.gov.ua, https://proifi.gov.ua);
● з державних реєстрів;
● про бенефіціарних власників (Україна стала першою країною у світі, яка зробила цю інформацію загальнодоступною та приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників компаній);
● до містобудівної документації та геоінформаційних даних (https://pmap.minregion.gov.ua).
Ініційовано:
● приєднання України до Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) (https://eiti.gov.ua);
● впровадження міжнародних стандартів з розкриття інформації Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) (https://portal.costukraine.org);
● прийняття Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Право на доступ до публічної інформації в урядових командах забезпечують:
● 52% – структурні підрозділи у складі відділу/управління/департаменту;
● 33% – визначені відповідальні особи;
● 15% – окремі структурні підрозділи.
Окрема подяка інститутам громадянського суспільства, експертам, міжнародним організаціям, міністерствам та відомствам, колегам Секретаріату Кабміну за взаємодію та партнерство у сфері забезпечення відкритості, прозорості та доступності діяльності Уряду для суспільства.
#ВідкритийУряд #Доступ #UkraineNOW
Роксолана Стадник
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