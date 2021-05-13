Порошенко задекларував майже ₴590 тисяч відсотків від Міжнародного інвестбанку
Укрінформ
Лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко задекларував 589,3 тис. грн відсотків від Міжнародного інвестиційного банку.
Як передає Укрінформ, про це свідчить повідомлення про істотні зміни в майновому стані Порошенка, оприлюднене в Реєстрі декларацій.
Так, проценти у сумі 589 326 грн він отримав 5 травня.
Крім того, 29 квітня Порошенко витратив майже 275 тис. грн на оплату проживання. 7 травня він заплатив 417,7 тис. грн за транспортні послуги.
Як повідомлялося, за минулий рік Порошенко отримав 504 540 грн заробітної плати як народний депутат. Також він задекларував 7 016 338 грн відсотків та 199 975 230 грн і 14 227 550 грн дивідендів. Майже 300 тис. грн Порошенко заробив від відчуження рухомого майна.
Політик зберігає готівкою понад 51 млн дол. та 423 млн грн.