Суд скасував постанову ЦВК, що забороняла вибори у 18 прифронтових громадах

Шостий апеляційний адмінсуд ухвалив рішення про скасування постанови Центрвиборчкому про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль.

"Суд вирішив апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду (попередньої інстанції — ред.) — скасувати. Це була справа за адміністративним позовом Байрамова Євгена до Центральної виборчої комісії", — поінформувала вона.

Як повідомлялося, 8 серпня минулого року ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

До переліку таких громад увійшли 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького та Щастинського районів Луганської області.