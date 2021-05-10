Азербайджан зацікавлений у співпраці з Україною в ІТ-сфері

Питання співпраці України з Азербайджаном в ІТ-сфері може обговорюватися під час візиту Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Баку, який перебуває на стадії підготовки.

Про це Укрінформу повідомило джерело у дипломатичних колах.

«Домовленість досягнута. Це все у планах. Це реально. Терміни погоджуються. Я думаю, що візит Шмигаля не за горами», - зазначив співрозмовник агентства.

У відповідь має відбутися візит урядовців Азербайджану до України.

Зокрема, Азербайджан зацікавлений у співробітництві з Україною в ІТ-сфері.

«У вас такі технології. Вони у вас дуже розвинуті. Це та ніша, яку ви могли зайняти і отримати доволі непоганий прибуток... Це й буде, напевно, в рамках візиту», - прогнозує джерело.

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Як повідомляв Укрінформ, в рамках візиту до Азербайджану віцепрем‘єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова в квітні країни обмінялися досвідом у розв'язанні проблем переселенців.