Справа про узурпацію влади: суд перенесли – не прийшли адвокати Януковича

Справа про узурпацію влади: суд перенесли – не прийшли адвокати Януковича

Укрінформ
Шевченківський райсуд Києва переніс розгляд клопотання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича у справі щодо узурпації влади на 15 травня.

Про це оголосив суддя, передає кореспондент Укрінформу.

“Суд відкладає розгляд на 15 травня на 15:30”, - сказав суддя.

На це засідання представники захисту Януковича не з’явилися. Зі свого боку прокурор Денис Іванов на засіданні попросив суд визнати причини неявки у суді адвокатів Олександра Горошинського, Ігоря Федоренка та Віталія Сердюка неповажними.

Щодо безоплатного адвоката, який також не прийшов на засідання через, за словами судді, зайнятість у іншому судовому процесі, пов'язаному з вирішенням питання тримання особи під вартою, то прокурор зазначив, що документи, які підтверджують причини його неявки, були надані, і уточнив, що не вважає таку неявку неповажною.

Суд відклав розгляд клопотання на 15 травня.

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Як повідомлялося, 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив колишнього президента Віктора Януковича під запобіжним заходом у вигляді заочного арешту у справі щодо узурпації влади.

4 травня минулого року Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади.

У Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

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Також прокурори заявляли, що звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва (Майдан Незалежності і прилеглі вулиці) щодо мітингувальників.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

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