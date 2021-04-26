Справа про узурпацію влади: суд перенесли – не прийшли адвокати Януковича

Шевченківський райсуд Києва переніс розгляд клопотання щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича у справі щодо узурпації влади на 15 травня.

Про це оголосив суддя, передає кореспондент Укрінформу.

“Суд відкладає розгляд на 15 травня на 15:30”, - сказав суддя.

На це засідання представники захисту Януковича не з’явилися. Зі свого боку прокурор Денис Іванов на засіданні попросив суд визнати причини неявки у суді адвокатів Олександра Горошинського, Ігоря Федоренка та Віталія Сердюка неповажними.

Щодо безоплатного адвоката, який також не прийшов на засідання через, за словами судді, зайнятість у іншому судовому процесі, пов'язаному з вирішенням питання тримання особи під вартою, то прокурор зазначив, що документи, які підтверджують причини його неявки, були надані, і уточнив, що не вважає таку неявку неповажною.

Суд відклав розгляд клопотання на 15 травня.

Як повідомлялося, 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив колишнього президента Віктора Януковича під запобіжним заходом у вигляді заочного арешту у справі щодо узурпації влади.

4 травня минулого року Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади.

У Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори заявляли, що звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва (Майдан Незалежності і прилеглі вулиці) щодо мітингувальників.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.