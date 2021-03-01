Єлісєєв: Пішов з життя ексміністр закордонних справ Зленко

Пішов з життя колишній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері колишній заступник міністра закордонних справ, експредставник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!", - написав Єлісєєв.

Анатолій Зленко народився 2 червня 1938 року в смт Ставище Київської області.

У 1959 році закінчив Київський гірничий технікум. Працював гірничим майстром шахти в місті Кадіївка (Стаханов). 1967 року закінчив Київський університет.

У 1967-1973 роках був аташе, другим секретарем відділу міжнародних організацій МЗС УРСР. З березня 1973 року працював у Секретаріаті ЮНЕСКО в Парижі. З 1979 року — радник відділу міжнародних організацій у справах ЮНЕСКО МЗС УРСР. З жовтня 1983 року по березень 1987 року — постійний представник УРСР при ЮНЕСКО.

З квітня 1987 року — заступник міністра, з липня 1989 року по липень 1990 року — перший заступник міністра закордонних справ УРСР.

З липня 1990 року по 25 серпня 1994 року Зленко був першим міністром закордонних справ незалежної України.

З вересня 1994 року по вересень 1997 року — постійний представник України при ООН.

У 1997 - 2000 роках був послом України у Франції та постійним представником України при ЮНЕСКО, а - 23 листопада 1998 року - представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Зленко перебував на посаді посла України в Португалії з квітня 1998 року до жовтня 2000 року (за сумісництвом).

З жовтня 2000 року по вересень 2003 року перебував на посаді міністра закордонних справ України. Після чого став радником Президента України з міжнародних питань.

З грудня 2003 року представляв Україну в Комісії ООН з прав людини.

З 2010 року Зленко обіймав посаду декана факультету міжнародних відносин Київського славістичного університету.

Володів англійською, іспанською, португальською та французькою мовами.

Фото: RFE/RL