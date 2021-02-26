СБУ відреагувала на заяву Лероса: «шпигун» був звільнений ще 2014 року

Служба безпеки України не має відношення до групи людей, які нібито стежили за народним депутатом України Гео Леросом.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ.

У якості аргументу, що стежать за ним саме співробітники СБУ, народний депутат опублікував фото посвідчення СБУ одного із людей, які за ним “стежили”. У зв'язку з цим пресслужба СБУ повідомляє, що Золотов Євген В'ячеславович, який при собі мав прострочене посвідчення СБУ, був звільнений з лав СБУ ще у 2014 році. За інформацією від співробітників Національної поліції, які приїхали на виклик Гео Лероса, Євген Золотов здійснював фото- та відеофіксацію народного депутата. При цьому він не зміг пояснити причину своїх дій. " Наголошуємо, що немає жодних підстав, щоб пов’язувати цю ситуацію з діяльністю СБУ", - сказали у пресслужбі.

Як повідомялось, увечері 25 лютого народний депутат України Гео Лерос на своїй сторінці у Фейсбуці зробив публікацію, в якій заявив про буцімто стеження за ним з боку “бригади СБУшників”. У якості аргументу, що стежать за ним саме співробітники СБУ, народний депутат опублікував фото посвідчення СБУ одного із людей, які за ним “стежили”.