У МЗС планують до кінця року завершити цифровізацію всіх консульських послуг

Міністерство закордонних справ планує протягом 2021 року завершити цифровізацію всіх консульських послуг, які надає іноземним громадянам і нашим співвітчизникам.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ (CDTO) Дмитро Сенік.

Дипломат розповів, що торік МЗС завершило впровадження електронного документообігу всередині системи органів дипломатичної служби - з контролем, моніторингом виконання та оперативним обміном інформацією, а також досягло значного прогресу в цифровізації кадрових даних.

Другий напрям цифрової трансформації МЗС - цифровізація послуг міністерства, насамперед консульських.

"Всім відомо про електронні візи - цей інструмент допомагає іноземним громадянам за спрощеною процедурою отримати візи для в’їзду в Україну. Але ми хочемо розширити спектр цифрових послуг і для наших співвітчизників. Наразі ми разом з партнерами розробляємо спеціальний чат-бот з подальшим впровадженням елементів штучного інтелекту, який надаватиме консультації з консульських питань нашим громадянам. Тобто якщо в громадянина України виникнуть питання з цієї проблематики, він зможе через будь-який популярний месенджер звернутися у чат-боті отримати відповідь. Якщо вона його не влаштує, сам чат-бот переключить заявника на українського консула в тій країні, де він знаходиться", - розповів Сенік.

Заступник міністра також нагадав, що МЗС запровадило електронну чергу в усіх дипломатичних установах України, яка наразі проходить тестування з метою вдосконалення.

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"Завдання міністра Кулеби - протягом року завершити цифровізацію всіх консульських послуг. У нас є власний цифровий інструмент - система ДРУГ (добровільна реєстрація українських громадян), яка пройшла краш-тест під час весняного локдауну, коли наші громадяни в багатьох країнах не знали, до кого звертатися по хоч якусь консультацію чи допомогу, як повернутися до України. ДРУГ їм дуже допоміг. Ми плануємо інтегрувати систему ДРУГ у програмний продукт «Дія», який розробляється Мінцифри. Це буде такий ДРУГ в «Дії» для наших громадян за кордоном на додаток до того, що ми робимо у плані цифровізації послуг", - зазначив дипломат.