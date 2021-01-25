Зеленський відзначає 43-річчя

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відзначає свій 43-й День народження.

З нагоди Дня народження глава держави опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі фото зі спортивного тренування та заявив, що почувається на 30, повідомляє Укрінформ.

“7 на годиннику 43 за паспортом 30 в душі￰”, - підписав Зеленський фото.

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Як ідеться у біографії Президента на Офіційному інтернет-представництві Глави держави, Зеленський має вищу освіту - у 1995-2000 рр. навчався у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

У 1997-2003 рр. працював актором, сценаристом, художнім керівником команди Клубу веселих і кмітливих «Квартал 95». Із 2003 по 2011 рр. – художній керівник у товаристві з обмеженою відповідальністю «Студія «Квартал 95». 2011-2012 рр. – генеральний продюсер у приватному акціонерному товаристві «Телеканал «Інтер». 2013-2019 рр. – художній керівник у товаристві з обмеженою відповідальністю «Студія «Квартал 95». Засновник ГО «Молодіжний центр «Ліга сміху».

У творчому доробку має 10 повнометражних ігрових фільмів. Володар понад 30 нагород Національної телевізійної премії України «Телетріумф». Є також володарем премій і лауреатом багатьох міжнародних кіно-, телефестивалів і медіафорумів.

Зіграв головну роль у серіалі «Слуга народу», який став лауреатом міжнародної кінопремії WorldFest Remi Award (США, 2016) та потрапив до четвірки фіналістів у категорії комедійних фільмів на Seoul International Drama Awards (Південна Корея). Також «Слуга народу» був удостоєний нагороди Intermedia Globe SILVER у категорії «Розважальні телевізійні серіали» на міжнародному фестивалі медіаконтенту WorldMediaFestival у Гамбурзі (Німеччина).

Від самого початку бойових дій на Донбасі разом зі студією «Квартал 95» Зеленський допомагав армії. Актори передавали бійцям кошти, техніку, відвідували з концертами передову та різні військові частини.

Безпартійний. Одружений. Дружина – Олена Володимирівна Зеленська. Має дочку Олександру та сина Кирила.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський був обраний Президентом України на чергових виборах, здобувши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави.