Справа Юрченка: суд продовжив термін дії зобов'язань депутату

ВАКС продовжив строк дії обов’язків народному депутатові Олександру Юрченку, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди, зокрема, і обов’язки не відлучатися з Києва без дозволу детектива та здачу іноземних паспортів на зберігання до ДМС.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС.

«У четвер, 24 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народного депутата Верховної Ради України. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ», - йдеться у повідомленні.

Тож нардеп Юрченко зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особою, зазначеною в ухвалі; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з нашої країни.

Строк дії обов’язків – до 24 лютого 2021 року включно.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що НАБУ затримало на хабарі помічника нардепа Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня ВАКС обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Потім, 17 вересня, генпрокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру Юрченку. 21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу в розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.