Справи Майдану: суддя відмовився відводити адвоката Януковича

Печерський районний суд міста Києва у ході розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року відмовився відводити адвоката Януковича Олександра Горошинського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку засідання, після 15:00, представники обвинувачення озвучили, що один із прокурорів у справі раніше подав через канцелярію суду клопотання про відвід одному з адвокатів Януковича - Горошинському.

Через зайнятість в іншому засіданні прокурор, який заявляв відвід, не зміг брати участь у засіданні щодо запобіжного заходу Януковичу, але просив суд розглядати цей відвід без його участі.

Суд зі свого боку задовольнив клопотання захисту експрезидента і оголосив перерву для того, щоб захист міг підготувати аргументи у відповідь на клопотання про відвід Горошинському.

Після 16 години засідання продовжилося, свої виступи продовжили сторони захисту і обвинувачення.

Потім суд знову оголосив перерву на годину для того, аби захист Януковича ознайомився з певними документами від прокурорів, про які вони оголосили у засіданні.

Засідання відновилося о 17:50, після чого адвокати надали суду певні документи зі свого боку і попросили викликати громадянку Тетяну Булітко для допиту, оскільки, за словами одного з адвокатів, це пов’язано з документами, які до цього надавали прокурори.

Також адвокати цитували різні документи у своїх виступах, які згодом долучив суд.

Суддя Підпалий також після виходу з нарадчої кімнати оголосив, що у задоволенні заяви прокурора Яніса Сімонова (який подав клопотання про відвід адвоката Горошинського – ред.) суд постановив відмовити.

Зі свого боку сам Горошинський почав оголошувати клопотання про відводи прокурорам Олексію Донському і Денису Іванову.

Як повідомлялося, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.