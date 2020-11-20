Кужель пояснила, чому виходить зі списку кандидатів у депутати Київради від "Батьківщини"

Екс-народний депутат Олександра Кужель, обрана депутатом Київської міської ради від партії "Батьківщина", написала заяву про вихід зі списку кандидатів у депутати Київради.

Як передає Укрінформ, про це Кужель повідомила у Фейсбуці.

"Для запобігання чуток, фейків і теорій змов. Сьогодні я написала заяву про вихід зі списку кандидатів у депутати Київради. Це зовсім нічого не означає - я залишаюся членом команди «Батьківщини» і допомагатиму нашим київським депутатам працювати для жителів столиці і відстоювати інтереси кожного киянина. Я вдячна кожному, хто прийшов на виборчі дільниці. Вдячна кожному, хто віддав свій голос нашій команді", - написала Кужель.

Політик нагадала, що від партії "Батьківщина" до Київради пройшло 12 депутатів.

"Це рішення виборців, і я його поважаю, як поважаю вибір вільних людей. Але, на жаль, поза межами списку опинилися люди з великим досвідом роботи в самоврядуванні, з амбітними планами щодо поліпшення життя киян, з новими ідеями і цілком реальними стратегіями розвитку міста. Їх стратегії - це не тільки світ, який є, а й світ, який буде. Тому рішення було прийнято заради сили команди і заради процвітання нашої столиці", - зазначила Кужель.

Вона також повідомила, що як і раніше залишається главою експертної ради фракції "Батьківщини" у парламенті.

Олександра Кужель - український політик, народний депутат II, VII і VIII скликань Верховної Ради. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори. 5-відсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолали сім партій. Перемогу здобули "Європейська солідарність" - 20,52%, УДАР - 19,98%, "Єдність" - 8,74%, "Опозиційна платформа - за життя" - 7,81%, "Слуга народу" - 7,53% , "Батьківщина" - 7,49% і "Голос" - 5,97%.