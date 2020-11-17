Климпуш-Цинцадзе відмовилася від мандату в облраді Закарпаття — ОПОРА

Обрана в Закарпатську облраду народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе від свого мандату відмовилася, вона йшла першим номером у єдиному виборчому списку від партії "Європейська солідарність".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє закарпатський осередок громадянської мережі ОПОРА.

"Обрана в Закарпатську облраду народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе від свого мандату відмовилася", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання Закарпатської обласної територіальної виборчої комісії стало відомо, що на 16 листопада із тих кандидатів, які пройшли до ради, 4 особи відмовилися отримувати депутатські мандати в обласні раді. Крім Климпуш-Цинцадзе, від мандату відмовився Іван Дрогобецький ("Опозиційна платформа – За життя", є чинним головою Полянської громади), Володимир Симулик ("Рідне Закарпаття"), Валентина Божук ("Рідне Закарпаття").

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Як повідомляється, натомість на місця цих людей визнали обраними наступних у списку кандидатів: Миколу Сличка ("Європейська солідарність"), Альону Танчук ("Опозиційна платформа - За життя"), Івана Матрунича ("Рідне Закарпаття"), Вікторію Михей ("Рідне Закарпаття").

Разом із тим, Закарпатська обласна територіальні виборча комісія зареєструвала депутатами Закарпатської обласної ради перших 18 осіб. Серед кандидатів, які вже зареєстровані депутатами Закарпатської обласної ради каденції 2020-2025 років, – чинний голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров, який був першим у списку партії "Слуга народу", а також перший заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Борто, який повторно обраний від партії "КМКС "Партія угорців України".

Як повідомлялося, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори.