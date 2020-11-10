Державний центр кіберзахисту очолив Андрій Кузміч

У Державному центрі кіберзахисту (ДЦКЗ) відбулося представлення нового керівника, яким став Андрій Кузьміч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держспецзв’язку, в сфері управління якого знаходиться ДЦКЗ.

Представили нового керівника колективу Державного центру кіберзахисту заступники голови Держспецзв’язку Олександр Потій та Володимир Трофименко.

З відкритих джерел про Андрія Кузьміча відомо лише те, що новопризначений керівник ДЦКЗ має звання полковника.

Потій повідомив, що в рамках реформування Держспецв'язку передбачається нарощування потужностей ДЦКЗ за кількома напрямами.

«Державний центр кіберзахисту та CERT-UA сьогодні - наш форпост у забезпеченні кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Відповідно до нової концепції реформування Держспецзв’язку буде передбачене нарощування потужностей ДЦКЗ, зокрема, технічне оснащення та посилення взаємодії з іншими суб’єктами національної системи кібербезпеки, з органами державної влади та бізнесу», - сказав Потій.

ДЦКЗ - державна установа, створена для здійснення впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту як складової Національної системи конфіденційного зв'язку України. Необхідність створення центру передбачена Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року. Свою роботу ДЦКЗ розпочав з 1 липня 2015 року.

Фото: cip.gov.ua