Справа Новака. Наслідки для України  

Чи можуть іноземні топменеджери стати панацеєю для подолання корупції?

Колишній глава Укравтодору Славомір Новак може стати другим, після прем’єра Павла Лазаренка, відомим у минулому політиком, якому загрожує тюремне ув’язнення за кордоном через корупційні злочини в Україні. Утім, його провину ще повинен буде довести суд.

УКРАЇНСЬКА КАР’ЄРА НОВАКА

Відомий у минулому польський політик та урядовець Славомір Новак у жовтні 2019 року в Києві підбив підсумки своєї трирічної роботи на посту глави Укравтодору. Ця державна інституція віддавна “славиться” своєю корупціогенною атмосферою, а шлейфи скандалів з приводу привласнення чи нераціонального використання величезних коштів тягнуться за багатьма колишніми чиновниками Укравтодору різних рівнів. По-іншому мало бути з іноземним фахівцем, який мав досвід менеджменту у сфері дорожнього будівництва у великій країні ЄС, де доріг будується чи не найбільше в Європі, непогані особисті контакти у Брюсселі та інших європейських столицях.

І здавалося, що ставка спрацювала: комунікабельний і привітний Новак швидко завоював довіру в урядових кабінетах, серед підлеглих і навіть у ЗМІ, попри те, що увесь свій час роботи в Україні залишався лише “виконувачем обов’язків” глави Укравтодору. Додаткових балів йому додавала хороша українська, яку він доволі швидко опанував і використовував у спілкуванні, та паспорт громадянина України, який Новак отримав у 2016 році. За три роки роботи його діяльність на посту глави Укравтодору не обросла легендами і плітками про можливу корупцію.

Навіть навпаки, його робота і справді оцінювалася дуже позитивно. Під його керівництвом було розроблено докладний план ремонту та будівництва робіт в Україні, Новак ретельно стежив за його реалізацією. Його особистим пріоритетом було створення швидкісної польсько-української автомагістралі з рідного для Новака Гданська до Одеси (GO Highway). Про цей проєкт він міг довго й захоплено розповідати співрозмовникам. Схвальні відеоролики про його роботу в Україні з уст відомих європейських політиків – ексглави МЗС Польщі Радослава Сікорського й колишнього Єврокомісара Елжбєти Бєньковської,– можна знайти на українській сторінці Новака у Фейсбуці, яку він дбайливо вів українською мовою під час роботи в Україні.

GO Highway / Фото: Facebook

За весь період роботи на посаді глави Укравтодору єдиною претензією до нього з боку українських контрольних органів було лише неправильне заповнення податкової декларації за 2017 рік. Тоді НАЗК закидав йому недостовірно вказані вартість автомобіля та суми коштів на банківських рахунках (близько 190 тис. грн). Утім, у жовтні 2019 року він написав у Фейсбуці, що виграв у суді справу проти НАЗК у справі про порушення у податковій декларації. Відтак, здавалося, що жодних претензій до Новака в Україні вже не буде. Утім, все змінилося через вісім місяців.

КОРУПЦІЙНА СПРАВА ПРОТИ НОВАКА і Ко

20 липня цього року силовики України і Польщі (НАБУ і САП – з українського боку, Центральне антикорупційне бюро і окружна прокуратура у Варшаві – з польського) уперше за роки свого існування провели спільну велику операцію із запобігання корупції. За інформацією НАБУ, у той день одночасно було проведено обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у рамках спільного розслідування діяльності “злочинної організації в сфері дорожнього господарства”. У результаті цих дій було затримано трьох осіб у Польщі, одну – в Україні. Зокрема у Польщі було затримано Славоміра Новака (він не визнає провини і дозволяє відкрито публікувати своє прізвище), якого названо керівником злочинної групи, а також колишнього командира польського елітарного підрозділу військового спецназу GROM Даріуша З. та гданського бізнесмена Яцека П. В Україні затримано колишню радницю в.о. глави Укравтодору. Підозри в межах роботи спільної слідчої групи також було вручено іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору та ще одній особі – бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України.

У Польщі суд відразу арештував Новака на три місяці, а 11 серпня відкинув апеляцію його захисту про звільнення ексглави Укравтодору на поруки. Силові структури обох країн підозрюють Новака у “вимаганні та прийнятті матеріальних та особистих благ в обмін за присудження приватним особам договорів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей внаслідок цього злочину”.

Як інформували у САП, корупційні дії Новак почав здійснювати вже через кілька місяців після призначення на посаду і це тривало до закінчення його роботи в Україні восени 2019 року. За свідченням польської сторони, Новаку закидається створення злочинної групи, вимагання й отримання хабарів через спеціально створені компанії на загальну суму не менше 1,3 млн злотих (близько 9 млн грн). Зокрема, за зібраними матеріалами слідчі вбачають ознаки корупційних дій щонайменше при проведенні чотирьох тендерів.

За версією слідства, Новак вимагав хабарі від представників компаній за перемогу в тендерах на будівництво доріг в Україні. За інформацією НАБУ, у ще одному випадку екскерівник Укравтодору обіцяв “не помітити” порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць Укравтодору і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.

Гроші мали переводитися на рахунки двох компаній – на Кіпрі та у Польщі, власниками чи співвласниками яких були знайомі Новака, яких також було затримано.

15 вересня Центральне антикорупційне бюро Польщі поінформувало про виявлення двох сховків, в яких Новак приховав готівку в еквіваленті на понад 1 мільйон доларів: 536 тис. євро, 470 тис. дол. і 30 тис. злотих. Крім того, спецслужба наклала арешт також на інші активи, які придбано за гроші, що, як підозрюється, походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover.

Новак, який зараз перебуває в СІЗО у Варшаві, не визнає своєї провини, називаючи справу замовленням нинішньої польської влади. За інкриміновані йому злочини ексглаві Укравтодору загрожує до 15 років ув’язнення.

КАР’ЄРА ПОЛІТИКА І СКАНДАЛИ В ПОЛЬЩІ

А чи були передумови таких можливих дій Новака і чи ця справа справді може мати політичне підґрунтя, як твердить ексглава Укравтодору?

За Новаком тягнеться деякий шлейф двозначних дій ще в “доукраїнський” період його кар’єри в Польщі. І це навіть зауважували в Україні після призначення Новака на посаду в Укравтодорі, натякаючи на можливість повторення цього в Україні. Утім, сумніви у чесності Новака було розвіяно оприлюдненням інформації про те, що він отримує в державній компанії доволі пристойну грошову винагороду за українськими та й польськими мірками. Тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян так коментував у 2017 році 900-процентну надбавку до зарплати Новака: "Що нам краще: мати злодія, чи мати нормального фахівця? Однозначно – нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним із запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи”. Згідно з податковою декларацією, щомісяця Новак отримував в Україні приблизно 140 тис. грн. Тож якоїсь невдоволеності своїм матеріальним становищем від роботи в Україні ексглава Укравтодору ніколи не демонстрував.

Перед приїздом в Україну Новак зробив блискучу політичну кар’єру в Польщі, і саме ознаки можливих корупційних дій, фактично, “похоронили” його шанси на подальший кар’єрний зріст у Варшаві.

Новака у польських ЗМІ часом називають “золотою дитиною” ліберальної “Громадянської платформи” (РО). У 30 років він став депутатом Сейму, був асистентом лідера РО Дональда Туска, головою політичного кабінету прем’єра РП. У 2005 та 2010 роках він був керівником президентських виборчих кампаній, відповідно, Туска та Броніслава Коморовського. Упродовж 2011-2013 років Новак був міністром інфраструктури в уряді Туска, де, зокрема, відповідав і за будівництво доріг.

Подейкують, що саме він став би наступником Туска на посаді прем’єр-міністра Польщі, якого у другій половині 2014 року було обрано президентом Євроради. Але його стрімку політичну кар’єру перервали два неоднозначні факти, які могли свідчити про корупційні дії. Спершу тижневик Wprost влітку 2013 року опублікував стенограму потай записаної розмови у ресторані “Сова і друзі” Новака з тогочасним заступником міністра фінансів Польщі, в якій він просив, щоб податкові органи не сильно перевіряли бізнес його дружини.

У тому ж році вибухнув скандал навколо податкової декларації Новака: він не вніс туди коштовний годинник вартістю приблизно 6 тис. доларів. На фоні цих скандалів він подав у відставку з посади міністра, а згодом зрікся депутатського мандату. В 2014 році Новак оголосив про завершення політичної кар’єри. І хоча після цього він неодноразово підкреслював, що не має наміру повертатися до польської політики, він продовжував тісно контактувати з політиками РО і навіть брав якусь участь у цьогорічній виборчій кампанії суперника Анджея Дуди у президентських виборах – Рафала Тшасковського.

Після вибуху афери, пов’язаної з Укравтодором, Новак відразу назвав це замовленням і оголосив про свою непричетність до корупційних дій. Він натякнув на участь у цьому політичних супротивників – партію “Право і Справедливість” (PiS), яка зараз перебуває при владі в Польщі.

І справді, для PiS справа Новака є хорошою нагодою завдати удару по найбільшій опозиційній партії. Хоча Новак, формально, вже шість років поза політикою, він є відомою постаттю в Польщі й однозначно асоціюється з Громадянською платформою. Отже, удар по Новаку буде ударом по найбільшій опозиційній силі. Але версія, що звинувачення проти Новака є надуманими, і PiS зміг втягнути в це також українські органи слідства, виглядає доволі сумнівною. Здається, у ній сумніваються навіть і колишні партійні соратники Новака. Коментуючи цю справу, нинішній лідер РО Борис Будка дипломатично зауважив, що він вірить у польське правосуддя і триматиме кулаки за те, щоб Новак виявився невинним.

Презумпцію невинуватості ніхто не скасовував, і поки в суді не буде доведено провину Новака та інших осіб, яким висунуто обвинувачення у цій справі, ярлики вішати зарано.

Та хоч як би завершилася справа Новака, вона залишає післясмак і є матеріалом до роздумів. Зокрема, актуальним для України стає питання: чи наявність досвідчених іноземних топменеджерів на важливих посадах в Україні може бути запорукою відсутності корупції? А з іншого боку: чи цей випадок не стане прецедентним і не закриє шлях до реформування галузей економіки України іноземцям з багажем знань і незаплямованими руками?

Юрій Банахевич, Варшава

Фото: Укрінформ, Fakt.pl, PAP