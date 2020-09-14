Богдан не надав доказів протиправних дій українських посадовців - ДБР

У Держбюро розслідувань заявили, що допитували ексголову Офісу Президента Андрія Богдана як свідка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідчим ДБР проведено допит як свідка громадянина Богдана А.Й. щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив у своєму інтерв’ю одному з українських видань. Метою допиту було з’ясування наявних у свідка достовірних даних та підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, на офіційному допиті ексголова ОП повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викликає екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки сказаного ним в інтерв’ю Дмитру Гордону з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

Раніше Богдан в інтерв'ю одному із ЗМІ заявив, що іноземні спецслужби вірять, що є алгоритм дій із кількох пунктів, який нинішній голова ОП Андрій Єрмак виписав із росіянами, що існує домовленість про спільні дії між Україною та Росією.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось", – сказав він, підкресливши, що цей план, на його думку, - утопія.

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9 вересня Богдан повідомив, що у зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений був перейти українсько-румунський кордон.

11 вересня Богдан повідомив, що вже повернувся до Києва і у понеділок прийде до Державного бюро розслідувань, куди його викликали повісткою.