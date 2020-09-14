Богдан прийшов на допит у ДБР

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу поговорити зі слідчим, чому мене все-таки викликали. Тому що на сайті ДБР було повідомлення, що мене викликають щодо мого інтерв’ю щодо відомостей, які я там оголосив. Але сама справа, у якій мене викликають, була зареєстрована від 19 серпня, тоді, коли інтерв’ю ще не існувало і не планувалося», - повідомив Богдан.

За його словами, він не знає про предмет розмови, про який буде говорити у понеділок у ДБР, і висловив впевненість, що «свої права ми будемо використовувати повністю».

«Про що ця справа, яке вона має відношення до мого інтерв’ю, чому вона зареєстрована раніше, ніж було інтерв’ю – нічого не розумію, тому спочатку будемо проводити допит слідчого, який це робить, а вже потім він буде проводити допит мене», - уточнив Богдан.

Водночас він зазначив, що всю інформацію, якою він володіє, він розповість слідству.

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Він уточнив, що після інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону йому погрози не надходили.

«Хоча, якщо дивитися історію зі спаленою Теслою – звичайно, це була загроза. Я розповідав, що це не одна машина, а дві, які були спалені в один час в різних місцях Києва, і які прив’язуються до моєї особи. І це, звичайно, була погроза мені як політику, як людині», - уточнив ексголова ОП.

Також він зазначив, відповідаючи на запитання, що з ним після інтерв’ю Гордону ніхто з Офісу Президента чи з партії «Слуга народу» не зв’язувався.

Водночас на запитання, чи буде він на допиті називати прізвища, які Гордону не називав, Богдан уточнив, що буде. «Звичайно. Якщо суть допиту в якихось прізвищах, то треба їх називати», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викликає екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

Раніше Богдан в інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що іноземні спецслужби вірять, що є алгоритм дій із кількох пунктів, який нинішній голова ОП Андрій Єрмак виписав із росіянами, що існує домовленість про спільні вчинки між Україною та Росією.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – 3 млрд дол. за рішенням суду, а ви нам щось", – сказав він, підкресливши, що цей план, на його думку, - утопія.

9 вересня Богдан повідомив, що у зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону змушений був перейти українсько-румунський кордон.

11 вересня Богдан повідомив, що вже повернувся до Києва і у понеділок прийде до Державного бюро розслідувань, куди його викликали повісткою.