Україна робить все, щоб не зірвалась зустріч "нормандських радників" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона робить все для того, аби не зірвалась зустріч радників "нормандської четвірки" 11 вересня, та розраховує після цієї зустріч на саміт лідерів.

Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Хмельниччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це, повірте мені дуже складно, щоб ця зустріч (радників - ред.) не зірвалась, ми все для цього робимо. 11 числа буде зустріч - це вже говорить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і ми робимо все для цього, щоб була зустріч після зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки", - сказав Президент.

За його словами, "у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, у нас є діалог".

Водночас він не став відкривати "завісу" напрацювань до зустрічі радників.

Разом з тим глава держави нагадав, що 42 дні на Донбасі не було бойових втрат, проте в неділю вбито українського військового, й додав, що зараз "ми опрацьовуємо і розбираємо деталі, що конкретно відбулось".

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки", яка була запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак, який представляє українську сторону, повідомив, що зустріч радників нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.

Президент Володимир Зеленський 8 вересня заявив про проведення зустрічі радників "нормандської четвірки" 11 вересня.