Україна робить все, щоб не зірвалась зустріч "нормандських радників" - Зеленський
Про це він розповів під час спілкування зі ЗМІ на Хмельниччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це, повірте мені дуже складно, щоб ця зустріч (радників - ред.) не зірвалась, ми все для цього робимо. 11 числа буде зустріч - це вже говорить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і ми робимо все для цього, щоб була зустріч після зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки", - сказав Президент.
За його словами, "у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, у нас є діалог".
Водночас він не став відкривати "завісу" напрацювань до зустрічі радників.
Разом з тим глава держави нагадав, що 42 дні на Донбасі не було бойових втрат, проте в неділю вбито українського військового, й додав, що зараз "ми опрацьовуємо і розбираємо деталі, що конкретно відбулось".
Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки", яка була запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.
Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак, який представляє українську сторону, повідомив, що зустріч радників нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.
Президент Володимир Зеленський 8 вересня заявив про проведення зустрічі радників "нормандської четвірки" 11 вересня.