Експрем’єр Гончарук знайшов нову роботу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру у Твіттері.
У «Центрі» зауважили, що Гончарук у 2019–2020 роках очолював орієнтований на реформи уряд України.
«Ми надзвичайно раді вітати його в команді», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Олексій Гончарук став наймолодшим Прем'єр-міністром в історії України.
4 березня 2020-го Верховна Рада України звільнила його з посади згідно з поданою ним заявою.
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