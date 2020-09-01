Експрем’єр Гончарук знайшов нову роботу

Колишній Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук стане працівником аналітичного центру «Центр Євразія», що входить до складу американської неурядової організації «Атлантична рада».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру у Твіттері.

У «Центрі» зауважили, що Гончарук у 2019–2020 роках очолював орієнтований на реформи уряд України.

«Ми надзвичайно раді вітати його в команді», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Олексій Гончарук став наймолодшим Прем'єр-міністром в історії України.

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4 березня 2020-го Верховна Рада України звільнила його з посади згідно з поданою ним заявою.

Американська неурядова організація "Атлантична рада" заснована 1961 року при Організації Північноатлантичного договору. Є форумом для політичних, ділових та інтелектуальних міжнародних лідерів. «Рада» керує десятьма регіональними центрами і функціональними програмами, пов'язаними з міжнародною безпекою і глобальною економікою. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні.