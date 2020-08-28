Новий глава Одеської митниці Пудрик спростовує зв'язки з Єрмаком

Новий в.о. керівника Одеської митниці Денис Пудрик назвав головні пріоритети на посаді, а також спростував будь-які зв'язки з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Укрінформ, Пудрик прокоментував своє призначення на посаду в ефірі одного з українських телеканалів.

«Роботу судити потрібно за справами і результатами. Я на посаді керівника Одеської митниці тільки два дні. Давайте через місяць зберемо прес-конференцію. Запросимо журналістів, бізнес і послухаємо їхню думку про роботу митниці: стало краще чи гірше? Якщо не буде результату, я не буду триматися за цю посаду. Я хочу принести своїй країні користь», - сказав він.

Серед головних пріоритетів на посаді Пудрик виділив посилення контролю за митним оформленням і, як результат, підвищення надходження митних платежів до держбюджету. Новий керівник зазначив, що на митниці буде обов'язково виконаний місячний план надходжень.

Читайте також: Суд відкрив провадження у справі за позовом колишнього керівника Одеської митниці

Пудрик також спростував будь-які зв'язки з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, розповівши, що не знайомий з ним.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що новий глава Одеської митниці Пудрик, який при екс-президентові Вікторі Януковичі очолював Кримську митницю, нібито був призначений з подачі глави Офісу Президента Андрія Єрмака. При цьому зазначалося, що призначення Пудрика обурило голову виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Пудрика було призначено виконуючим обов'язки начальника Одеської митниці Держмитслужби України 25 серпня.

Фото: dsnews.ua