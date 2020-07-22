Суд відкрив провадження у справі за позовом колишнього керівника Одеської митниці

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Михайла Грібанова, який просить ОАСК поновити його на посаді начальника Одеської митниці Держмитслужби.

Про це інформує пресслужба ОАСК у Facebook.

«Суд відкрив провадження у справі за позовом Михайла Грібанова, який просить ОАСК поновити його на посаді начальника Одеської митниці Держмитслужби. Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження у письмовому провадженні без виклику учасників справи та проведення судового засідання», - йдеться у повідомленні.

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Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної митної служби від 22 травня 2020 року про припинення державної служби та звільнення з посади Грібанова М.О. Також позивач просить суд поновити його на посаді начальника Одеської митниці.