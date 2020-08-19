Зеленський провів кадрові ротації у п’яти райадміністраціях

Президент Володимир Зеленський призначив голів п’яти районних державних адміністрацій на Вінниччині, Київщині, Одещині та Хмельниччині.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні розпорядження №440/2020-рп - №445/2020-рп від 19 серпня опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами Президент звільнив Світлану Назаренко з посади голови Подільської РДА Одеської області та призначив на цю посаду Михайла Лазаренка.

Водночас глава держави призначив Євгенія Луценка головою Вінницької РДА та Ганну Сінчак - Ямпільської РДА Вінницької області; Людмилу Мерзлюк - Білоцерківської РДА Київської області; Івана Луценка - Старосинявської РДА Хмельницької області.