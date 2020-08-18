Порошенко закликає владу визначитись із позицією щодо подій у Білорусі

Експрезидент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко закликає владу якнайшвидше визначитись із позицією щодо подій у Білорусі.

Як передає Укрінформ, заяву політика оприлюднила пресслужба політсили.

“Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися у своїй позиції і підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни... Наша відповідальність як сусідньої держави, як справжнього друга і, нарешті, як законодавця демократичних правил в регіоні, твердо заявити свою позицію”, - заявив експрезидент.

На його переконання, необхідно чітко заявити, чи визнає Україна Олександра Лукашенка демократично обраним президентом Білорусі і чи підтримує проведення нових президентських і парламентських виборів у сусідній країні.

Крім того, наголосив Порошенко, має бути заявлена позиція України щодо запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до порушення у Білорусі прав людини та застосування сили проти мирних громадян, а також щодо запровадження аналогічних санкцій на національному рівні.

Експрезидент висловив думку щодо необхідності проведення засідання РНБО для затвердження комплексу заходів з метою забезпечення національної безпеки, включно із зміцненням північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі.

Водночас, на його думку, на часі переглянути політичні відносини “з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів”, а також проаналізувати “плюси” і “мінуси” зміни переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

У Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.