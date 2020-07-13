Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона до Києва

Франція проводить підготовку офіційного візиту президента Емманюеля Макрона в Україну, проте з датою ще не визначилися через коронакризу.

Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час пресконференції.

«Емманюель Макрон підтверджує своє бажання приїхати з візитом до України на запрошення Президента Володимира Зеленського у якнайкоротшіий термін. Питання щодо конкретних можливих термінів ще опрацьовується, але в умовах коронакризи, яка дещо порушує плани, більш точно говорити важко. Але такий намір залишається», - сказав дипломат.

Візит Макрона в Україну у червні обговорювали в Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Емманюель Бонн.

Макрон у квітні підтвердив намір відвідати Україну, щойно закінчиться пандемія коронавірусу.