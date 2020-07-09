У “Євросолідарності” відреагували на плівки “розмов Порошенка з Путіним”

Оприлюднені народним депутатом Андрієм Деркачем записи розмови нібито п'ятого Президента України Петра Порошенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном є фальсифікацією.

Про це йдеться у заяві пресслужби партії "Європейська солідарність”, наданій Укрінформу.

“Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата".

"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом”, - йдеться у повідомленні.

При цьому самого Деркача та прокурора Костянтина Кулика, котрі 8 липня під час пресконференції представили записи нібито розмови Порошенка і Путіна, в “Євросолідарності” назвали “учасниками кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну”.

"Це - помста Кремля за те, що Порошенко як Президент та Верховний Головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля”, - вважають у “ЄС”.

Як повідомлялось, позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди, голоси яких схожі на Порошенка та Путіна, обговорюють Мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців.

Раніше Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.