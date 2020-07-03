Партія "Пропозиція" на з'їзді у Києві затвердила склад головної ради політичної сили, до якої увійшли міські голови та інші представники місцевого самоврядування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, затвердження ради партії відбулося на пропозицію керівника партії Андрія Пильченка.

Партія "Пропозиція" на з'їзді затвердила новий склад головної ради / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

"На розгляд з'їзду виноситься питання про необхідність затвердження нового, професіонального складу головної ради партії. Пропоную звільнити за власним бажанням всіх обраних членів головної ради партії, а також затвердити склад головної ради партії", - сказав Пильченко.

Таким чином, до складу головної ради партії увійшли Андрій Пильченко як голова партії та голова головної ради за посадою, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Чернівців Олексій Каспрука, міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інші представники місцевого самоврядування, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад Іван Фурсенко.

За словами Пильченка, на з'їзді були присутні 60 делегатів.

Як повідомлялося, 19 червня шість мерів презентували політичну партію місцевого самоврядування "Пропозиція". Раніше вона мала назву “Нова європейська Україна” й була зареєстрована в грудні 2014 року в Деснянському районі Києва. Після зміни у квітні 2020 року назви партії на “Пропозицію” політсилу очолив директор Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Андрій Пильченко.