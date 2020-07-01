Печерський суд оголосив перерву у справі Порошенка до 8 липня

Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, який 1 липня продовжив обирати запобіжний захід експрезидентові Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки, оголосив перерву до 8 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У справі оголошується перерва до 8 липня 2020 року “, - сказав суддя.

Прокурор просив суд застосувати до експрезидента запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Раніше слідчий суддя Вовк відмовив у задоволенні клопотання адвоката Ігоря Голованя про відвід групи прокурорів.

Адвокат пояснив своє клопотання необґрунтованою зміною складу групи прокурорів від 16 червня.

Як повідомлялося, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Раніше прокуратура просила застосувати до Порошенка запобіжний захід на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року. Проте 1 липня під час виклику Порошенка до ДБР йому вручили клопотання про продовження слідства у цій справі.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.