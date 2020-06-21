Зеленський привітав президента Словаччини з днем народження
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітав Президента Словацької Республіки Зузану Чапутову з днем народження.
Привітання глави української держави викладено у Twitter.
"З днем народження, шановна пані Президент Зузано Чапутова! Бажаю Вам міцного здоров’я та залишайтеся міцними перед викликами пандемії COVID-19", - написав Зеленський.
Він зазначив, що в цей важкий час надзвичайно важливо мати надійних партнерів. Президент висловив сподівання на плідну співпрацю між Україною і Словаччиною.