Зеленський привітав президента Словаччини з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав Президента Словацької Республіки Зузану Чапутову з днем народження.

Привітання глави української держави викладено у Twitter.

"З днем ​​народження, шановна пані Президент Зузано Чапутова! Бажаю Вам міцного здоров’я та залишайтеся міцними перед викликами пандемії COVID-19", - написав Зеленський.

Він зазначив, що в цей важкий час надзвичайно важливо мати надійних партнерів. Президент висловив сподівання на плідну співпрацю між Україною і Словаччиною.