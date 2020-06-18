Венедіктова повідомила про закриття трьох справ, у яких фігурував Порошенко

Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На минулому тижні три провадження стосовно призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність ОАСК, призначення членів Вищої Ради правосуддя — ці три провадження були закриті за відсутності складу злочину”, - сказала вона.

Генпрокурор уточнила, що ці провадження раніше були внесені в ЄРДР за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Вона також підтвердила, що існує провадження щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.

“Чому вона (інформація про цю справу — ред.) спливла сьогодні — мені невідомо”, - уточнила Венедіктова.

Водночас вона зазначила, що “у нас тисячі проваджень фактових є, і що стосується Порошенка, їх там до 20”.

Венедіктова наголосила, що “ніхто у нашій країні не має відкривати провадження, щоб здійснювати політичний тиск”.

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“Але якщо є справи, і їх багато, їх треба або закривати, або йти з ними в суд, і нехай суд вирішує, виносить по них рішення, і це правильно, демократично, це правова держава” - зазначила генпрокурор.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

У ДБР підтвердили, що здійснюють слідство у справі щодо можливих незаконних дій ряду вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.