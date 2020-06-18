Петро Порошенко прийшов у Печерський райсуд, де на 15:00 призначений розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми тут зібралися під цим судилищем. Це судове засідання... вперше за 28 років незалежності України президент України іде в суд, де стовідсотково їхні прокурори вимагають арешту. Це є дрібна помста дрібних закомплексованих людей, нікчемна помста нікчемних осіб, які не люблять Україну. Але ми точно їх не боїмося”, - сказав Порошенко.

Він подякував тим, хто прийшов під суд підтримати його. “Останні три дні і особливо три ночі були дуже важкими для моєї родини і мене особисто. І сотні тисяч дзвінків, повідомлень у соцмережах, факт вашого приїзду - є надпотужним знаком підтримки, шаною і повагою до моєї родини і любові до України”, - зазначив Порошенко.

Дружина Петра Порошенка Марина також подякувала тим, хто прийшов під Печерський районний суд, за підтримку їхньої родини.

Наразі під цим судом зібралося вже кілька тисяч осіб. Люди скандували, зокрема, “дякую”, “Слава Україні — героям слава”, “Разом і до перемоги”, та інше.

Також тут присутні народні депутати з “Європейської солідарності”, зокрема, Софія Федина, Андрій Парубій, Олексій Гончаренко, В'ячеслав В’ятрович та інші.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова просила суд відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжному Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

Водночас адвокат Ілля Новіков заявив, що Порошенко виступає проти перенесення суду, оскільки про смерть батька було відомо ще 16 червня, і прокуратура не повідомила захисту про подання клопотання про перенесення суду, тому похорон уже організований на 19 червня.

16 червня помер батько п'ятого Президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.