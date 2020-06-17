Допомога США є критично важливою для України – Данілов
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інформацію про надання Україні чергової допомоги від США у сфері безпеки, повідомляє пресслужба РНБО.
«Ми вдячні США за рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, а також її руху на шляху демократичних реформ. Допомога США є критично важливою для захисту України від зовнішньої агресії», - цитує Данілова пресслужба.
За словами очільника Радбезу, військово-технічна співпраця України і США активно розвивається, тому для України надзвичайно важливою є відкритість перед стратегічними партнерами у питаннях інформування про реформування безпекової сфери.
Данілов запевнив, що курс України у напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду є незмінним.
Як повідомляв Укрінформ, Управління оборонного співробітництва Посольства США в Україні отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам. Допомога містить ПТРК Javelin, боєприпаси, рації та ін.