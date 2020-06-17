Відсторонення Холодницького: розгляд клопотання відклали на два тижні

Кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку відклала на два тижні розгляд клопотання про відсторонення керівника САП Назара Холодницького до завершення відносно нього дисциплінарного провадження.

Про це Холодницький сказав у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Була заслухана низка моїх клопотань, в тому числі і про залучення представника, про надання мені матеріалів (скарги – ред.) для ознайомлення з ними, про зняття грифу ДСК, щоб допустити громадськість, суспільство, щоб могли розуміти (що відбувається – ред.). Комісією було прийнято рішення про відкладення на два тижні розгляду цієї скарги, бо станом на сьогодні я досі не ознайомлений з матеріалами як службового розслідування, так і власне скарги», - сказав Холодницький.

Таким чином, розгляд скарги було відкладено до 1 липня.

За його словами, комісія також прийняла рішення звернутися до голови комісії Офісу генерального прокурора, яка встановлює гриф секретності у органах прокуратури, щодо роз’яснення, чому було накладено цей гриф і чи не можна його зняти, «бо було заявлено клопотання про моє відсторонення».

Відповідаючи на запитання, з чим він пов’язує такі дії з боку Офісу генпрокурора, керівник САП зазначив, що не може це коментувати.

«Але я кажу, що якщо органи антикорупційні непідкупні, якщо вони здатні відмовитися від мільйонних хабарів, то це є один з показників нашої роботи», - додав він.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що службове розслідування стосовно Холодницького виявило факти порушення вимог Кримінального процесуального кодексу, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

26 травня Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і підкреслила, що це вимагає негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, в якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП в ряді проваджень.

27 травня Венедіктова закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках.

Однак у САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям.

Згодом Холодницький оприлюднив документ, у якому вказувалося, що кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку 17 червня розгляне клопотання про відсторонення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до завершення відносно нього дисциплінарного провадження.