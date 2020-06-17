Рада відхилила звіт ТСК щодо NewsOne, “112 Україна” та ZIK

Верховна Рада відхилила звіт Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

За прийняття постанови №3363 проголосував лише 191 народний депутат за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тимчасова слідча комісія провела сім засідань, під час яких досліджувалися питання, віднесені до її повноважень... На засідання Комісії неодноразово запрошувались менеджери телеканалів «NewsOne», «112 Україна», «ZIK», юрист телеканалу «112 Україна» та кінцевий бенефіціарний власник трьох телеканалів народний депутат України Козак Тарас Романович, які проігнорували запрошення Комісії від 7 лютого 2020 року та не надали пояснень з питань розслідування”, - йдеться у звіті.

У ТСК інформують, що станом на дату подання її звіту Головним слідчим управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого досліджуються організація проведення 12 липня 2019 року телемосту, запланованого за участю громадян України та Російської Федерації між телеканалами «NewsOne» та «Росія 1», можлива причетність бенефіціарних власників телеканалу “NewsOne” до фінансування оборонного комплексу РФ, походження грошових коштів, що використовувалися народним депутатом Козаком для придбання корпоративних прав ТОВ «Новини 24 години» («NewsOne»), обставини набуття ним корпоративних прав групи підприємств телеканалів «112 Україна» та «ZiK», а також протиправного заволодіння в 2016 році корпоративними правами групи компаній телеканалу «112 Україна».

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року ВР утворила ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації. Необхідність створення такої комісії була продиктована ймовірним придбанням Віктором Медведчуком через, ймовірно, підставних осіб низки інформаційних телеканалів, серед яких канали "112 Україна", а також NewsOne та ZIK.