СБУ не підтверджує інформацію Дубінського щодо "прослушки" у кабінеті Баканова

У Службі безпеки України не підтвердили інформацію народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського щодо виявлення пристроїв для прослуховування у кабінеті голови СБУ Івана Баканова.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в СБУ.

"Не підтверджуємо цю інформацію", - сказали у відомстві.

Як заявив у Facebook депутат Дубінський, у керівника СБУ Баканова в кабінеті виявлено три прослуховуючих пристрої.

"У глави СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючих пристрої. Також ще один пристрій виявлено в автомобілі його дружини. Пропоную Івану Геннадійовичу скористатися напрацюваннями щодо розшуку тих, хто прослухав Гончарука. І відразу йти з обшуками до журналіста Євгена Куксіна", - написав Дубінський.

Як повідомлялось, в рамках розслідування розмови між колишнім Прем'єр-міністром, представниками уряду і Національного банку відбулося понад 20 обшуків.

У січні в мережі були опубліковані аудіозаписи, на яких тодішній глава українського уряду Олексій Гончарук каже, що Президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні. Гончарук згодом прокоментував появу цих записів, заявивши про наявність ворогів команди Президента й уряду. Пізніше Гончарука відправили у відставку, а касетний скандал досі розслідується.

Фото: Максим Лісовий