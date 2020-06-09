Меркель обговорила з Путіним ситуацію на Донбасі та Мінські домовленості

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін обговорили питання щодо реалізації Мінських домовленостей.

Телефонна розмова двох лідерів відбулась у вівторок, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, інформує DW.

"(Головна увага була приділена - ред.) реалізації Мінських домовленостей для мирного врегулювання конфлікту на Сході України, а також ситуації в Сирії, зокрема з огляду на доставку гуманітарної допомоги до країни", - сказав Зайберт.

За його словами, іншими темами розмови була ситуація в Лівії та співпраця під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Зі свого боку пресслужба Кремля зауважила, що телефонна розмова відбулася з ініціативи німецької сторони. У Кремлі заявили, що під час розмови була "висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень Нормандської четвірки за підсумками саміту в Парижі в 2019 році". При цьому відзначалася "важливість активізації переговорного процесу в контактній групі і в нормандському форматі". Президент РФ також знову заявив про "доцільність налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".

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Як повідомляв Офіс Президента України, сьогодні зранку у форматі відеоконференції розпочався черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Уперше до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України.

Зокрема, на засіданні ТКГ Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк, а Луганську область — юрист, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області також заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера.