Голова ЦВК торік отримав 3,5 мільйона зарплати

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко минулого року заробив понад 3,5 млн гривень і зберігає в готівці 87 тис. доларів США, 13 тис. 200 євро та 55 тис. гривень.

Про це свідчать дані його електронної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК.

Дохід Діденка у 2019 році склав 3 млн 553 тис. 746 гривень, усі кошти є зарплатою в ЦВК, його дружина отримала 9 тис. 460 гривень соціальної допомоги при народженні дитини.

Готівкою Діденко зберігає 87 тис. доларів, 13 тис. 200 євро та 55 тис. гривень, дружина - 25 тис. 400 доларів США. На банківських рахунках у голови ЦВК знаходиться 139 тис. 315 гривень та 1 тис. 68 євро.

У власності Діденка є квартира площею 53,9 кв. м в Ясногородці Макарівського району Київської області, житловий будинок площею 87,43 кв. м та земельна ділянка площею 1550 кв. м у Кутах Косівського району на Івано-Франківщині.

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Водночас він зазначив, що орендує квартиру площею 83 кв. м та машиномісце у Києві.

Дружина голови ЦВК має у безоплатному користуванні кімнату в Києві. Також у її власності задекларована каблучка з дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням та дві норкові шуби.

Діденко також має автомобіль AUDI Q7 2013 року випуску.