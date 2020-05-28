Франція сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО – посол

Франція готова надавати підтримку для прийняття позитивного рішення щодо отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Про це йшлося на зустрічі міністра оборони України Андрія Тарана з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном, на якій сторони обговорили широкий спектр питань, повідомляє Міноборони .

"Посол Французької Республіки заявив про беззаперечну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим, готовність вживати дипломатичних заходів щодо врегулювання безпекової ситуації в Україні, у тому числі в рамках «Нормандського формату» а також надавати воєнно-політичну підтримку для прийняття позитивного рішення щодо отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, міністр оборони України зазначив, що «Україна високо цінує підтримку Французької Республіки та прагне розвивати співробітництво в оборонній сфері з метою розвитку двосторонніх відносин між державами. Важливо підтримувати стратегічний діалог між нашими державами. Продовження конструктивних двосторонніх відносини з Французькою Республікою на стратегічному рівні дозволить зміцнити протистояння актуальним і потенційним загрозам на європейському континенті і в цілому».

Посол Французької Республіки в Україні особливо відзначив прогрес оборонної реформи, яка успішно реалізовується у Міністерстві оборони та Збройних Силах України.

Окрему увагу було приділено розвитку військово-технічного співробітництва з урахуванням результатів засідання Спільної міждержавної Українсько-Французької комісії в галузі озброєння і військової техніки.

Міністр оборони Андрій Таран переконаний, що «вже сьогодні існує низка перспективних сфер для співпраці як в контексті реалізації завдань оборонної реформи в Україні, так і у взаємовигідному військово-технічному співробітництві».

Наголошуючи на важливості воєнно-політичного діалогу на стратегічному рівні сторони підтвердили зацікавленість в організації у 2020 році візиту в Україну міністра збройних сил Французької Республіки та проведенні у липні розширеної відеотелеконференції на рівні заступників міністрів.

Фото: Міноборони