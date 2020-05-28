Франція сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО – посол
Про це йшлося на зустрічі міністра оборони України Андрія Тарана з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном, на якій сторони обговорили широкий спектр питань, повідомляє Міноборони.
"Посол Французької Республіки заявив про беззаперечну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим, готовність вживати дипломатичних заходів щодо врегулювання безпекової ситуації в Україні, у тому числі в рамках «Нормандського формату» а також надавати воєнно-політичну підтримку для прийняття позитивного рішення щодо отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу, міністр оборони України зазначив, що «Україна високо цінує підтримку Французької Республіки та прагне розвивати співробітництво в оборонній сфері з метою розвитку двосторонніх відносин між державами. Важливо підтримувати стратегічний діалог між нашими державами. Продовження конструктивних двосторонніх відносини з Французькою Республікою на стратегічному рівні дозволить зміцнити протистояння актуальним і потенційним загрозам на європейському континенті і в цілому».
Посол Французької Республіки в Україні особливо відзначив прогрес оборонної реформи, яка успішно реалізовується у Міністерстві оборони та Збройних Силах України.
Окрему увагу було приділено розвитку військово-технічного співробітництва з урахуванням результатів засідання Спільної міждержавної Українсько-Французької комісії в галузі озброєння і військової техніки.
Міністр оборони Андрій Таран переконаний, що «вже сьогодні існує низка перспективних сфер для співпраці як в контексті реалізації завдань оборонної реформи в Україні, так і у взаємовигідному військово-технічному співробітництві».
Наголошуючи на важливості воєнно-політичного діалогу на стратегічному рівні сторони підтвердили зацікавленість в організації у 2020 році візиту в Україну міністра збройних сил Французької Республіки та проведенні у липні розширеної відеотелеконференції на рівні заступників міністрів.
Фото: Міноборони