Геннадію Москалю стало зле під час прямого телеефіру

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Москаль раптово припинив говорити і похитнувся.

Після цього ведучий зупинив програму, сказавши: "Вибачте, будь ласка, у нас гостеві погано".

В ефірі одразу увімкнули блок новин.

Наразі на телеканалі транслюється інша програма.

За інформацією ЗМІ, до студії їм. О. Довженка, де проходили зйомки телепередачі, викликали "швидку". Москаля було терміново госпіталізовано.

Пізніше джерело у медзакладі повідомило, що у Москаля був перепад тиску. За словами медика, про інфаркт чи інсульт не йдеться.