Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Держмитслужби
Про це інформує пресслужба суду.
«Максим Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді Голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді.
Водночас, Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
Як повідомлялося, 24 квітня Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади Голови Державної митної служби.