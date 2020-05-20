Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови Держмитслужби

Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення з посади.

Про це інформує пресслужба суду.

«Максим Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді Голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді.

Водночас, Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

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Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Як повідомлялося, 24 квітня Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади Голови Державної митної служби.