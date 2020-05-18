Кличко веде перемовини з іншими мерами про створення політичної сили

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що веде перемовини з мерами інших міст, аби створити спільну політичну силу.

Про це Кличко заявив в ефірі каналу ICTV.

"Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли би представити цю політичну силу", — сказав він.

Раніше про такі консультації розповів очільник Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що і він, і зокрема мер Львова Андрій Садовий вважають, що об’єднуватися треба за ідеологічними ознаками, а не за професійними.

Нагадаємо: раніше ЗМІ з посиланням на власне джерела повідомляли про проведення онлайн-конференції щодо створення "партії мерів".

До слова, ідея подібної політсили не нова для України. У 2019 вже була така спроба. Тоді міський голова Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Пізніше це політсила "Довіряй ділам" увійшла до складу Опозиційного блоку, який в підсумку пройти до Ради так і не зумів.