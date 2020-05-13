Поляков та Дубінський зареєстрували проєкти постанов про скасування "банківського" закону

Народні депутати Антон Поляков та Олександр Дубінський зареєстрували у ВР проєкти постанов про скасування результатів голосування за Закон про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

Позафракційний народний депутат Антон Поляков та народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов 2571-д-П та 2571-д-П1 про скасування результатів голосування ВРУ від 13 травня 2020 року про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як зазначається на сайті парламенту, ці проєкти документів вже передано на розгляд керівництва ВР. Тексти документів на сайті відсутні.

Раніше позафракційний народний депутат Антон Поляков вніс понад 6 тисяч поправок до «банківського» законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ухвалила «банківський» закон 13 травня. За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія 13 травня на брифінгу висловив сподівання, що цей закон набуде чинності до кінця тижня. За його словами, за два-три тижні після цого Україні варто очікувати на отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду.