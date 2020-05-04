Трагедія 2 травня в Одесі: МЗС надалі жорстко реагуватиме на маніпуляції з-за кордону

МЗС України цілковито поділяє позицію Президента щодо необхідності повноцінного розслідування трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, а маніпуляції цією трагедією з-за кордону будуть завжди отримувати оперативну реакцію зовнішньополітичного відомства.

Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС на запит Укрінформу.

«Міністерство закордонних справ цілковито поділяє позицію Президента України, який наголосив, що держава має зробити все для повноцінного та неупередженого розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року. Справедливість та притягнення до відповідальності винуватців трагедії дозволить подолати біль, який вона спричинила», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Водночас у пресслужбі звернули увагу, що заява МЗС України щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі була відповіддю на заяву зовнішньополітичного відомства Росії, в якій пролунали необґрунтовані, безпідставні звинувачення в бік України.

Читайте також: В Одесі біля Куликового поля затримали двох провокаторів

«Маніпуляції цією трагедією з-за кордону неприпустимі та будуть завжди отримувати оперативну реакцію зовнішньополітичного відомства України», - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України 2 травня у коментарі щодо трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року висловило жаль з приводу лицемірства російської пропаганди, яка продовжує використовувати трагедію в Одесі для розпалювання ворожнечі та ненависті, і заявило, що РФ є єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук 3 травня назвав цю заяву «провокаційною» і заявив, що керівництво МЗС України має бути відправлене у відставку.