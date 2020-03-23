Засідання з розгляду апеляції на вирок Януковичу скасували – суд

Засідання з розгляду апеляцій адвокатів експрезидента Віктора Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради Януковича зняли з розгляду через неповний склад суду.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Київського апеляційного суду Тетяна Геведзе.

"Засідання було знято з розгляду у зв’язку з неповним складом колегії суду", - сказала Геведзе.

У свою чергу адвокат експрезидента Олександр Горошинський у коментарі Укрінформу уточнив, що наступна запланована дата щодо розгляду справи – 13 квітня.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.