Суд відмовив Януковичу у задоволенні позову проти Луценка - Сарган

Печерський райсуд відмовив у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича до вже ексгенпрокурора Юрія Луценка щодо захисту честі, гідності й ділової репутації.

Сканкопію відповідної ухвали суду у Facebook виклала прессекретар Луценка Лариса Сарган.

«В задоволенні позову Януковича Віктора Федоровича до Офісу Генерального прокурора, Луценка Юрія Віталійовича про захист честі, гідності і ділової репутації, спростування недостовірної інформації – відмовити», - йдеться в ухвалі суду.

У документі зазначається, що апеляційна скарга на рішення суду подається упродовж 30 днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд Києва. Сама ж ухвала була винесена 13 березня, суддею Вітою Бортницькою.

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Як повідомлялося, такий позов надійшов до Печерського райсуду Києва 23 червня 2018 року.

Приводом для подачі цього позову стало те, що 23 травня 2018 року на Генасамблеї ООН Юрій Луценко заявив про привласнення Януковичем та іншими особами понад $40 млрд і про повернення до держбюджету України $1,5 млрд.