Зеленський розчарований, що його досі не запросили до США

Президент України Володимир Зеленський розчарований тим фактом, що запрошення прибути з візитом до США все ще йому не надійшло.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

"Мені казали, що він (президент Трамп - ред.) готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює з конкретними термінами. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я хотів би, щоб ми мали плідну зустріч", - сказав Зеленський.

Президент України пояснив, що попри виборчу кампанію у США, він, як і раніше, готовий відвідати Білий дім, щоб зустрітися з Трампом. Але протягом майже 10 місяців після його першої телефонної розмови з президентом США, конкретного запрошення з Вашингтона все ще не надійшло.

Також Зеленський визнав, що йому неприємно чути повідомлення про те, що Майк Помпео висловлював сумнів у тому, чи турбуються американці про Україну, але наполягає, що Державний секретар США надав особисті запевнення щодо підтримки України під час візиту до Києва на початку цього року.

"США підтримують нас", - сказав він. "Я хочу, щоб вони ще сильніше підтримували нас", - зазначив президент України.

Фото: Офіс Президента