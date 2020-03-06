Обов’язки генпрокурора виконуватиме Віктор Чумак

Обов’язки генпрокурора виконуватиме Віктор Чумак

Укрінформ
Обов’язки генпрокурора виконуватиме Віктор Чумак.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

“Виконувач обов'язків генерального прокурора - Чумак Віктор Васильович”, - повідомляється на сайті у розділі “керівництво”.

Раніше джерела Укрінформу в офісі генпрокурора повідомили, що перший заступник генпрокурора Віталій Касько подав у відставку.

Читайте також: Призначення генпрокурора: Іонушас назвав можливу дату позачергової Ради

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада України висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку із займаної посади. Ухвалення відповідного рішення підтримали 263 народні депутати за мінімально необхідних 226.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-