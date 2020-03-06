Обов’язки генпрокурора виконуватиме Віктор Чумак
Укрінформ
Обов’язки генпрокурора виконуватиме Віктор Чумак.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.
“Виконувач обов'язків генерального прокурора - Чумак Віктор Васильович”, - повідомляється на сайті у розділі “керівництво”.
Раніше джерела Укрінформу в офісі генпрокурора повідомили, що перший заступник генпрокурора Віталій Касько подав у відставку.
Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада України висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку із займаної посади. Ухвалення відповідного рішення підтримали 263 народні депутати за мінімально необхідних 226.