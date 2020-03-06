Дуда вшанує пам’ять жертв Катинського злочину в Харкові

Президент Польщі Анджей Дуда 13 квітня планує прибути до Харкова, де вшанує пам’ять жертв Катинського злочину.

Про це заявив в четвер у Варшаві віцепрем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський, повідомляє Dzieje.pl.

“Президент 13 квітня буде у Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде у Харкові, оскільки злочини відбувалися у кількох, принаймні чотирьох місцях”, - зазначив Глінський.

Як зазначив віцепрем’єр Глінський, центральні урочистості з вшанування жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського у центрі Варшави. Тоді буде зачитано прізвища усіх жертв Катинського злочину.

Інформацію про можливий візит Дуди до Харкова поки що не підтвердив речник президента РП Блажей Спихальський. Він зазначив, що деталі участі президента у заходах щодо 80-річчя Катинського злочину буде оприлюднено під час пресконференції наступного тижня.

Як відомо, за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року було розстріляно приблизно 22 тисячі поляків, яких було поховано у масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова та у Биківні. Їх було захоплено у полон і вивезено у глиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі П’ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тисячі поляків з так званого катинського списку.