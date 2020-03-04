Від мене не вимагали підписувати підозри Порошенку - Рябошапка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Стосовно того, що від мене вимагали підписати підозри - це неправда. Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри”, - заявив генпрокурор, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.
Рябошапка порадив звертатися по коментарі до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який висловив припущення, що причиною відставки генпрокурора в тому числі є непідписання підготовлених підозр Петру Порошенку.
Як повідомляв Укрінформ, Держбюро розслідувань передало до Офісу генпрокурора проєкт повідомлення про підозру Петрові Порошенку.
У пресслужбі п'ятого Президента України цей крок вважають замовленням РФ з метою заподіяти шкоди репутації Петра Порошенка.