Від мене не вимагали підписувати підозри Порошенку - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка спростував інформацію про те, буцімто Офіс Президента вимагав підписати три підозри ексглаві держави Петру Порошенку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно того, що від мене вимагали підписати підозри - це неправда. Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри”, - заявив генпрокурор, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

Рябошапка порадив звертатися по коментарі до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який висловив припущення, що причиною відставки генпрокурора в тому числі є непідписання підготовлених підозр Петру Порошенку.

Як повідомляв Укрінформ, Держбюро розслідувань передало до Офісу генпрокурора проєкт повідомлення про підозру Петрові Порошенку.

У пресслужбі п'ятого Президента України цей крок вважають замовленням РФ з метою заподіяти шкоди репутації Петра Порошенка.