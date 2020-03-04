"Євросолідарність" визначиться на фракції з голосуванням щодо відставки Гончарука

Депутатська фракція "Європейська солідарність" планує о 14:30 провести своє засідання, під час якого буде сформовано позицію фракції щодо голосування питання відставки Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і, відповідно, чинного складу уряду.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив член фракції Олексій Гончаренко.

"У нас буде засідання фракції. І ми нарешті отримали документи і знаємо, хто куди йде (кандидатури на посади міністрів – ред.), хто у відставку. І будемо визначатися на фракції, засідання фракції відбудеться о 14:30. Ми на фракцію запросили Гончарука, уряд, хочемо поспілкуватися з ними, поставити запитання, але я не знаю, чи вони прийдуть", - зазначив Гончаренко.

Водночас на запитання кореспондента Укрінформу, чи голосуватиме "Європейська солідарність" за кандидатури нових очільників міністерств, політик відповів: "Ми розуміємо таку логіку: приходить кандидат у Прем’єр-міністри, представляє свою програму, під яку підбираються люди, і тоді можна щось казати. Зараз же вони на колінці щось там пишуть. І ми будемо за це голосувати? Я впевнений, що ми голосувати не будемо, тобто уряд тепер уже Шмигаля, якого ніхто не знає в державі, як і не знав Гончарука. Такі уряди немає жодного сенсу підтримувати".

Як повідомлялося, у середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.