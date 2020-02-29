NYT про справи проти Порошенка: Політично мотивована помста

Кримінальні провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка мають ознаки політично мотивованої помсти з боку Володимира Зеленського, який таким чином наслідує політику Віктора Януковича.

Про це пише New York Times.

"Українські правоохоронні органи у п’ятницю допитали колишнього президента України Петра Порошенка, погрожуючи затримати його, якщо він не з'явиться на допит, що викликає зростання критики за кордоном, включаючи Європейський Союз, де ці дії розглядаються як політично мотивована вендета", - йдеться у статті.

На думку автора публікації, нинішня українська влада погрожує арештом експрезиденту Порошенку, який зараз очолює опозицію у парламенті.

У статті проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштував Янукович після перемоги на президентських виборах, ув’язнивши свою головну політичну опонентку Юлію Тимошенко та інших опозиціонерів.

Автор статті зазначає, що Порошенко — це не просто колишній президент, а й політичний суперник Зеленського.

З моменту, відколи Зеленський став президентом, слідчі порушили 16 різних кримінальних проваджень, в яких Порошенко має статус свідка.

Видання також нагадує про те, що у свідченнях під присягою заступник держсекретаря США Джордж Кент розповів про зустріч представників команди Зеленського, зокрема Андрія Єрмака, з американськими чиновниками, під час якої спецпредставник США у справах України Курт Волкер застеріг їх від політичних переслідувань Порошенка, "які не є розумним шляхом для країни".

Однак після цієї розмови тиск на Порошенка став ще очевиднішим, а Єрмак очолив Офіс Президента України, зазначає видання.

Читайте також: Порошенко сам прийшов на допит у ДБР

Як повідомляв Укрінформ, Печерський райсуд Києва раніше ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка на допит у ДБР. Допит мав відбутися у справі стосовно можливих зловживань Порошенка під час звільнення та призначення суддів.

Адвокати Порошенка назвали рішення суду про примусовий привід його на допит у ДБР політичним і оскаржили його.

Вранці 28 лютого Порошенко сам прибув у ДБР.